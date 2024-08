Dvojnásobný šampión z Paríža dostal doma na Filipínach byt, doživotné stravovanie či vyšetrenia u lekára

Krajina zažila „historickú chvíľu“

Apartmán v hodnote asi 500-tisíc eur

6.8.2024 (SITA.sk) - Filipínsky gymnastahistorickým ziskom dvoch zlatých medailí na olympijských hrách v Paríži vyvolal v domovine obrovské nadšenie.Dvadsaťštyriročný Yulo zvíťazil vo francúzskej metropole v preskoku a prostných, a viaceré filipínske spoločnosti ho doslova „zasypali“ darčekmi a pozornosťami - od hotovosti, nového domova až po doživotné zásoby cestovín so syrom.Prezident Filipín Ferdinand Marcos vyhlásil, že krajina zažila „historickú chvíľu“. Samotný Yulo sa totiž stal len druhým filipínskym športovcom s olympijským zlatom. Predtým sa to podarilo vzpieračke Hidilyn Diazovej v Tokiu 2021. Súčasne je však prvým Filipíncom s dvomi najcennejšími kovmi zo scény OH.„Žiadne slová nedokážu vyjadriť, akí sme na teba hrdí,“ vyhlásil prezident Marcos. Predseda dolnej komory parlamentu Ferdinand Martin Romualdez ho označil ako „športového hrdinu“ a „národný poklad“.Najhodnotnejším darom, aký Yulo dostal, bol trojizbový apartmán pri Manile v hodnote asi 500-tisíc eur. Dostal tiež poukážky na stravovanie v rôznych sieťach reštaurácií vrátane doživotných zásob cestovín so syrom. Autoservis mu zasa bezplatne ponúkol svetlomety a hmlovky do auta a filipínsky lekár mu ponúkol endoskopické procedúry. Od štátu dostane odmenu v prepočte asi 100-tisíc eur.Tí, ktorí majú rovnaké meno ako Yulo, mali tiež šťastie. Kaviarne a reštaurácie ponúkajú v týchto dňoch bezplatné jedlá alebo mliečne kokteily každému, kto sa volá Carlos alebo Edriel, zatiaľ čo organizátori hudobného koncertu ponúkali cez víkend bezplatný vstup každému s krstným menom začínajúcim na písmeno C.