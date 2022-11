Dvorský je potenciálna sedmička draftu 2023, Čiernik patrí na koniec prvého kola

Šikovné ruky a dobré inštinkty

Čiernik sa stále zlepšuje

3.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský stále patrí medzi kandidátov na umiestnenie v najlepšej desiatke budúcoročného draftu nováčikov do zámorskej NHL . Renomovaný odborník Scott Wheeler z magazínu The Athletic ho vo svojom najnovšom rebríčku nádejí zaradil na 7. miesto, ďalšieho slovenského útočníka Alexa Čiernika by podľa neho mohli draftovať v závere prvého kola z 31. pozície.Sedemnásťročnému centrovi Dvorskému sa v sezóne 2022/2023 zatiaľ darí vo švédskom klube AIK Štokholm , v A-mužstve z druhej najvyššej súťaže nazbieral 6 bodov (4+2) v 10 zápasoch a v juniorskom tíme 8 bodov (3+5) v 5 dueloch. "Je otázne, či bude dlhodobo center alebo krídelník. V obrane hrá pozične dobre, využíva svoje telo na získanie priestoru a pokrytie puku. Chýba mu výbušnosť a vyrovnanosť výkonov pri hre piatich proti piatim, mohol by tiež prejaviť väčšiu snahu. Nedá sa však poprieť jeho schopnosť kontrolovať puk, má šikovné ruky a dobré inštinkty," napísal Wheeler o Zvolenčanovi.Odborník ku Dvorskému doplnil, že je veľmi talentovaný a inteligentný tvorca hry a dokáže si ho predstaviť v prvých dvoch útokoch tímu NHL aj v presilovkách.Osemnásťročný krídelník Čiernik odohral v sezóne 2022/2023 doposiaľ 8 stretnutí v drese juniorského tímu vo švédskom klube Södertälje SK , pripísal si v nich 5 gólov a 5 asistencií. Zahral si aj v jednom zápase A-mužstva v druhej najvyššej súťaži. Podľa Wheelera sa stále zlepšuje, už teraz prekonáva svojich rovesníkov a dostane viac príležitostí v seniorskej lige."Patrí medzi najtalentovanejších hráčov vo švédskej juniorke. Je rýchly tvorca hry a dynamický korčuliar, so svojou útlejšou postavou sa podieľa na tvorbe hry viac ako by sa očakávalo. Darí sa mu zakladať protiútoky a prekonáva obrancov svojou rýchlosťou. Hrá veľmi sebavedomo s pukom na hokejke. Dokáže tiež hrať na krídle v presilovkách, vytvárať šance v útočnom pásme, strieľať na bránku zo strednej vzdialenosti a dostávať sa k odrazeným pukom," zhodnotil Wheeler útočníka Čiernika. V 64-člennom rebríčku experta sú zo Slovákov aj útočníci Ondrej Molnár (52.) a Samuel Honzek (61.).