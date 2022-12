Dvorský stále patrí k adeptom na prvé kolo budúcoročného draftu nováčikov NHL, podľa experta to môže ukázať už na MSJ

Štyri góly a štyri asistencie

Najlepší strelec Hlinka Gretzky Cupu

15.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský stále patrí medzi kandidátov na umiestnenie v prvej desiatke budúcoročného draftu nováčikov do zámorskej NHL. Sedemnásťročný center sa ocitol na 8. mieste v decembrovom vydaní rebríčka najväčších nádejí podľa kanadskej športovej televízie Sportsnet.Mladý Zvolenčan figuruje v nominácii slovenskej dvadsiatky na prípravný kemp pred juniorskými majstrovstvami sveta v Kanade.Dvorskému sa v aktuálnej sezóne 2022/2023 darí v drese švédskeho klubu AIK Štokholm , za A-tím v druhej najvyššej mužskej súťaži odohral doposiaľ 21 zápasov s bilanciou štyri góly a štyri asistencie. Päťkrát nastúpil aj v najvyššej juniorskej lige a pripísal si osem bodov za tri presné zásahy a päť gólových prihrávok."Je dostatočne silovo vybavený na to, aby mohol byť pravidelne ešte produktívnejší než doposiaľ. Môže to ukázať už na tohtoročných juniorských majstrovstvách sveta," napísal zámorský expert Sam Cosentino o Dvorskom, ktorý na svojich prvých MS hráčov do 20 rokov v lete tohto roka zaznamenal gól a asistenciu v štyroch stretnutiach. Na vlaňajšom Hlinka Gretzky Cupe bol najlepší strelec s ôsmimi zásahmi.