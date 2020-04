Dynamo Brest v hľadisku podporujú zvláštny diváci, figuríny v dresoch iných klubov a s fotkami fanúšikov

Návštevnosť zápasov sa znižuje

Figuríny s fotkami fanúšikov

Diego Maradona zviditeľnil klub

11.4.2020 (Webnoviny.sk) - Úradujúci bieloruský futbalový šampión Dynamo Brest sa rozhodol zvýšiť návštevnosť na domácich zápasoch. Do hľadiska umiestnili figuríny oblečené vo futbalových dresoch. Atrapy zdobia tváre fanúšikov, ktorí si zakúpili virtuálne vstupenky na stretnutia.Bielorusko je jediná krajina na európskom kontinente, v ktorej sa naďalej hrávajú profesionálne športy, dokonca s divákmi na tribúnach. Návštevnosť sa však pomaličky znižuje, keďže ľudia si začínajú uvedomovať, že prítomnosť na štadióne môže pre nich predstavovať riziko.Fanúšikovský bojkot už ohlásili podporovatelia desiatich klubov 16-člennej najvyššej bieloruskej súťaže, medzi nimi aj Dynamo Brest či predtým dlhoročný ligový suverén BATE Borisov.Skutoční fanúšikovia Dynama Brest však pri klube stoja v akejkoľvek chvíli. V stredajšom úvodnom zápase semifinále Bieloruského pohára proti Šachťoru Soligorsk (2:0) bolo v hľadisku približne 30 figurín, na každej bola nalepená fotografia tváre iného priaznivca.Figuríny mali oblečené dresy rôznych klubov - od Realu Madrid z ročníka 2016/2017 po starší dres Aston Villy z 90. rokov minulého storočia."Bol to náš kreatívny nápad. Týmto spôsobom môže náš virtuálny fanúšik vidieť sám seba, keď sleduje zápas vysielaný v televízii. Chápeme všetkých, ktorí sa rozhodli nechodiť na štadión. Rozhodli sme sa nápaditým spôsobom zareagovať na túto situáciu," povedal generálny sekretár Dynama Brest Vladimir Mačulskij.Klub Dynamo Brest sa predvlani zviditeľnil prítomnosťou Diega Maradonu na prezidentskej stoličke. "Božský Diego" sa netajil smelými plánmi a dokonca vyhlasoval, že by sa chcel v Bielorusku usadiť natrvalo.Po niekoľkých týždňoch sa však tento ošiaľ skončil a Maradona odišiel za trénerským angažmánom do Mexika.