Džeko predĺžil s AS Rím o tri roky, klub posilnil obranca Cetin

Edin Džeko, archívne foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Rím 17. augusta (TASR) - Futbalový útočník Edin Džeko ukončil prestupové špekulácie podpisom novej trojročnej zmluvy so svojím súčasným zamestnávateľom AS Rím. Účastník najvyššej talianskej súťaže o tom informoval na svojom webe.Meno 33-ročného Bosniaka sa v uplynulých týždňoch skloňovalo v súvislosti s možným prestupom do konkurenčného Interu Miláno. "Uvedomil som si, ako veľmi vedenie chce, aby som zostal. Tento klub má všetky predpoklady na úspech. Som veľmi šťastný, že tu môžem zostať ďalšie tri roky," povedal Džeko podľa agentúry AFP.Reprezentant Bosny a Hercegoviny prišiel do večného mesta v roku 2015 z Manchestru City. Za klub stihol odohrať 179 duelov, v ktorých strelil 87 gólov. V sezóne 2016/2017 získal s 29 gólmi Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca Serie A.Rimania zároveň potvrdili príchod tureckého obrancu Yildirima Merta Cetina z Genclerbirligi za tri mil. eur. Dvadsaťdvaročný mladík sa klubu upísal na päť rokov.V minulom ročníku obsadil AS Rím šiestu priečku. Novú sezónu otvorí v nedeľu 25. augusta domácim duelom proti FC Janov.