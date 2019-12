Džihádisti zavraždili v Nigérii 11 kresťanov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 27. decembra (TASR) - Militanti z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) údajne zavraždili na severe Nigérie 11 kresťanov. Informovala o tom webová stránka izraelského denníka Jediot achronot (Ynet).Extrémisti popravu 11 ľudí zaznamenali na video, ktoré následne zverejnili na internete prostredníctvom svojej tlačovej agentúry Amák. Desiatim obetiam džihádisti odrezali hlavy, jedenásteho usmrtili strelou do zátylku.Vražda kresťanov v Nigérii bola podľa zvukového záznamu na videu pomstou za smrť niekdajšieho vodcu Islamského štátu abú Bakra Baghdádího, ktorý zahynul koncom októbra počas prepadu uskutočneného komandom amerických špeciálnych síl.V správe Ynetu sa uvádza, že podľa expertov militanti videozáznam z popravy kresťanov zámerne zverejnili počas vianočných sviatkov.Vodca IS Baghdádí zahynul 27. októbra pri operácii amerických síl v severosýrskej provincii Idlib. Podľa prezidenta USA Donalda Trumpa sa odpálil za pomoci samovražednej vesty počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti.