Džihádistov treba stíhať pre vlastizradu, navrhujú vplyvné osobnosti

Londýn 25. júla (TASR) - Viaceré vplyvné osobnosti vyzvali na úpravu stredovekého britského zákona o vlastizrade, aby bolo na jeho základe možné stíhať džihádistov domáceho pôvodu. Informoval o tom v stredu britský denník Daily Telegraph.Platný zákon o velezrade pochádza ešte z roku 1351 a bol v Spojenom kráľovstve naposledy použitý po druhej svetovej vojne. Návrhy na jeho úpravu súvisia s obavami, že britský právny systém nemá dostatočné právne nástroje na stíhanie džihádistov britského pôvodu, ktorí sa vracajú do vlasti z oblastí zahraničných konfliktov.Odporúčanie na zmenu uvedenej legislatívy sa objavilo v novej správe londýnskeho inštitútu Policy Exchange.písal v úvode k správe Igor Judge, bývalý najvyšší sudca Anglicka a Walesu, ktorého citoval server televízie Sky News.Medzi autormi správy sú aj známi politici vrátane labouristického tieňového exministra zahraničných vecí Khalida Mahmooda či konzervatívca Toma Tugendhata, šéfa výboru Dolnej snemovne pre zahraničné veci.Návrh na zmenu uvedenej legislatívy podporili napríklad aj konzervatívna exministerka vnútra Amber Ruddová, niekdajší šéf protiteroristického oddelenia Scotland Yardu Richard Walton či bývalý šéf tajnej služby MI5 Jonathan Evans. Už pred niekoľkými rokmi prišiel s podobným návrhom vtedajší šéf britskej diplomacie Philip Hammond.Podľa správy Policy Exchange bolo v rokoch 2006-17 v Británii odsúdených na väzenské tresty za trestné činy súvisiace s terorizmom 193 osôb, z ktorých 80 by mali ešte do konca tohto roka prepustiť.zdôraznili autori správy.Upravená legislatíva o velezrade by podľa nich umožnila stíhať napríklad členov známej skupiny britských džihádistov, v médiách označovanej názvom Beatles.Na základe zákona o velezrade bol naposledy v roku 1945 stíhaný a následne popravený britský nacistický kolaborant William Joyce.