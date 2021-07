Džudista Krpálek dokázal na olympiáde v Tokiu nemožné. Obhájil zlato, ale vo vyššej váhe

Nezastavili ho ani tresty

Vyšlo mu to na olympiáde

Vo finále chcel zápasiť s Rinerom

30.7.2021 (Webnoviny.sk) - Keď český džudista Lukáš Krpálek ohlásil pred časom útok na obhajobu olympijského zlata v kategórii do 100 kg, zistil, že to nebude možné. Keď pravidelne navážil viac ako 110 kg, musel sa zaradiť do najvyššej hmotnostnej kategórie nad 100 kg.Aj v tejto "superťažkej" kategórii sa však nevzdal svojho odvážneho cieľa a napokon si ho v legendárnej hale Budókan aj splnil po finálovom triumfe nad Gruzíncom Guramom Tutišvilim. Teda so súperom, s ktorým predtým dvakrát prehral.Navážil som 111 kíl, asi najmenej zo všetkých v tejto kategórii. Takto málo asi nikto nemal," zamyslel sa Krpálek ešte na začiatku turnaja. Vo finále v Tokiu mal pred sebou veľký cieľ. A nezastavili ho ani dva tresty za pasivitu, keďže Gruzínec bol známy aktívnejším úvodom.Krpálek takticky počkal do poslednej minúty a v nej poslal súpera na zem a získal wazari. Vzápätí dostal súpera do držania. Po 10 sekundách bolo všetko všetkým jasné, Krpálek sa dočkal druhého olympijského triumfu."Keď sa mi ho podarilo dostať do držania, mal som v hlave prievan. Tušil som, že to môže vyjsť, ale musel som vydržať. Bolo to niečo prekrásne. Dvakrát som s ním prehral, keď som si neustrážil začiatky. Teraz som bol rozhodnutý vytrvať a počkať si na svoju šancu. Aj za cenu toho, že dostanem tresty za pasivitu. Plán to bol pekný, ale jeho naplnenie bolelo. O to som radšej, že mi to vyšlo na olympijských hrách," komentoval Krpálek pre české médiá.Tridsaťročný a takmer dvojmetrový rodák z Jihlavy si želal okrem olympijského titulu z Tokia aj triumf nad dvojnásobným olympijským šampiónom a desaťnásobným majstrom sveta Francúzom Teddym Rinerom. Legenda svetového džuda však neprešla cez štvrťfinále, preto sa musel Krpálek nastaviť na iných súperov.Riner si napokon vybojoval bronz po predchádzajúcom triumfe v repasáži, ale Krpálek má zlato. "Veľmi som si želal, aby som vo finále dostal práve jeho. Nevyšlo to, ale všetko ostatné áno," zasmial sa český reprezentant.Krpálek súhlasí so starou športovou pravdou, že obhájiť titul je vždy náročnejšie, ako ho získať po prvý raz. "Pre mňa to bolo ešte viac umocnené tým, že som zmenil hmotnostnú kategóriu. Bol som si vedomý toho, že moja šanca bude o niečo menšia. Mal som však obrovskú motiváciu skúsiť to, čo sa ešte nikomu nepodarilo. A to ma hnalo dopredu. Stalo sa niečo úžasné a ja ani neviem, či mi to celé vôbec dôjde," dodal Krpálek aj na portáli IDnes.cz.