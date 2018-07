Džudista Randl zhodil, olympijskú kvalifikáciu zažije v 90-ke

Milan Randl, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 31. júla (TASR) - Turnaj Grand Prix v Záhrebe bol pre slovenského džudistu Milana Randla v kariére prelomový. Vrátil sa do svojej pôvodnej hmotnosti, opustil stovku a v 90-ke sa cítil výborne. Obsadil 7. mieste, no nechýbalo veľa, aby skončil oveľa vyššie.ozval sa zo sústredenia v slovinskej Izole.Nasledovala svadba, dovolenka a už s čistou hlavou sa sústredil na to hlavné, zmestiť sa do deväťdesiatky, čo po dvoch rokoch naberania hmotnosti v stovke nebolo jednoduché.Deväťdesiatka sa vzhľadom na súperov po dvoch rokoch zmenila.Randl dostal v kariére nový impulz a spolu s trénerom Marekom Matuszekom sa už chystajú na ďalšie výzvy.Matuszek spomenul z minulosti aj svoju cestu v kariére, ktorá sa v mnohom podobá na Milanovu.Tréner reprezentácie Ján Gregor ráta v olympijskej kvalifikácii s päticou, ktorá štartovala aj v Záhrebe.Rozhodnutie Randla vrátiť sa do 90-ky Gregor schvaľuje.