Džudistka Majorošová s jednou prehrou na svetovom šampionáte skončila

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka Viktória Majorošová. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku 22. septembra (TASR) - Slovenská reprezentantka Viktória Majorošová prehrala na džudistických majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku v hmotnostnej kategórii do 57 kg v 1. kole s Miryam Roperovou z Panamy a vypadla.V aktuálnom svetovom rebríčku patrí Roperovej 11. miesto, až 91. Majorošovej a na tatami sa tento rozdiel aj prejavil, Roperová hodila 26-ročnú slovenskú džudistku na ippon po 63 sekundách.Majorošovej žreb určil 36-ročnú veteránku, pôvodom Nemku, no od roku 2017 nastupujúcu za Panamu, ktorá mala pozoruhodné predchádzajúce výsledky na turnajoch najvyššej kategórie. Vlani v Jekaterinburgu zvíťazila na Grand Slame, na budapeštianskych MS skončila piata, v roku 2013 však bola na MS bronzová a na kontinentálnych šampionátoch ju zdobili až štyri vzácne kovy. Na turnajoch IJF World Tour prenikla na medailové stupne dokonca 17-krát. Pred dvoma rokmi na ME v Kazani zdolala Majorošovú vo štvrťfinále, teraz už v 1. kole.