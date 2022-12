Dzurinda avizuje, že v jeho projekte má strana Spolu-občianska demokracia miesto a môže zohrať významnú úlohu (foto)

Súčasnosť ako za vlády Mečiara

Dá sa vyhnúť katastrofe?





10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda avizuje, že v projekte, ktorý vytvára, má strana Spolu - občianska demokracia miesto. Uviedol to na sneme tejto politickej strany.„Strana Spolu má v tomto projekte svoje miesto a môže zohrať významnú úlohu v úsilí zbaviť občanov Slovenska úzkosti z toho, že sme odkázaní či odsúdení na budúcu vládu, ktorú bude tvoriť Smer A, Smer B, hnedí či populisti," povedal.Nie sme podľa neho odsúdení na takú temnú predstavu. Dodal, že osud Slovenska máme vo vlastných rukách. Aktuálnu situáciu prirovnal k 90. rokom za vlády Vladimíra Mečiara . Odvaha, obeta a odolnosť podľa neho vtedy umožnili integráciu Slovenska do vyspelého sveta a dnes ide o to, aby sme sa z neho pre vlastnú hlúposť a zbabelosť nenechali vytlačiť. Povedal, že nemáme právo rezignovať a nesmieme to urobiť kvôli mladým generáciám.Dzurinda si myslí, že budúca vláda nebude možná na pôdoryse strán, ktoré ju utvárali po posledných voľbách. A ak budúcu vládu budú vytvárať súčasné opozičné strany, Slovensko očakáva bezútešno, možno až katastrofa.Liberálne a konzervatívne sily sa podľa Dzurindu musia vzchopiť, ak sa tomu chceme vyhnúť. Ak chceme udržať liberálnu demokraciu, slobodu a právny štát, jestvujú podľa Dzurindu len dve možnosti, a to rezignácia, alebo vzchopenie sa.Bývalý premiér je toho názoru, že najprv treba konať na politickej úrovni a vytvoriť zmysluplnú politickú alternatívu pre štát, aby mohlo vzniknúť reformné, zodpovedné a proeurópske zoskupenie, ktoré bude riešiť reálne problémy Slovenska. Spomenul napríklad odchod mladých ľudí zo Slovenska, situáciu v zdravotníctve, školstve i silnú polarizáciu spoločnosti. Znepokojený je aj dlhom, ako finančným, tak aj modernizačným.Dzurinda tiež uviedol, že si v politike nepamätá tak turbulentné časy, z vnútropolitického hľadiska i z hľadiska zahraničnej politiky. Vnútropolitickému vývoju na Slovensku podľa neho dominuje komplikované vládnutie, charakterizované odvolávaním vlády.