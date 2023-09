Dzurinda chce so Šimečkom rokovať o možnej vláde po voľbách a tvrdí, že koaličný potenciál progresívcov sa blíži nule

Nie je dôležité zvíťaziť

Prepadnutý hlas

15.9.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Modrí, Most Híd Mikuláš Dzurinda navrhol predsedovi hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michalovi Šimečkovi , aby spoločne začali rokovať o možnom zostavení vlády po septembrových parlamentných voľbách.Dzurindu zároveň prekvapilo zistenie, že PS na túto tému s nikým nevedie politické rokovania.„Oni noví, ale vysoko v prieskumoch verejnej mienky, my zase veľmi skúsení. Stále sa domnievam, že takáto výmena názorov a stretnutia by mohli mať svoj význam. Pán Šimečka nereagoval, namiesto toho v štvrtok večer spustil istú kampaň," informoval Dzurinda na piatkovej tlačovej besede.Dodal, že Šimečku upozorňoval na vysoký koaličný potenciál strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a na koaličný potenciál hnutia PS, ktorý je podľa neho veľmi nízky. Ako sám uviedol, mal pocit, že sa blíži k nule.„Alfou a omegou kampane PS je téza, že je potrebné byť prvý, treba voľby vyhrať. Tak, ako Šimečka uviedol vo svojom statuse. Toto však považujem za omyl, ktorí sa môže v konečnom dôsledku ukázať ako omyl fatálny," myslí si Dzurinda.Podľa lídra Modrých, Mostu-Híd je potrebné klásť dôraz na schopnosť vytvoriť fungujúcu kompozíciu, koalíciu po parlamentných voľbách.Podľa jeho názoru je práve toto kľúčom k tomu, aby sa predseda Smeru-SD Robert Fico nedostal k moci.„Ak voľby naozaj napokon vyhrá PS, ale nebude schopné zostaviť vládu, bude hlas odovzdaný PS totálne prepadnutým hlasom," dodal.