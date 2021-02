Dzurinda: Putinov režim sa hnutia Alexeja Navaľného zľakol. Postoj Slovenska by mal byť principiálny

Tri a pol roka väzenia

Balvan na Putinovom krku

Jasný a jednotný európsky postoj

Zadržaný po návrate do Ruska

7.2.2021 (Webnoviny.sk) - Postoj Slovenska k Rusku v kauze Navaľnyj by mal byť principiálny, čo znamená deklarovať záujem na dobrých vzťahoch s Ruskom, ale zároveň sa dôsledne zasadzovať za dodržiavanie univerzálnych hodnôt, predovšetkým ľudských práv.Slovensko by malo napomáhať prijímaniu jednotných, ale aj rýchlych a principiálnych rozhodnutí Európskej únie (EÚ) . Pre agentúru SITA to uviedol bývalý predseda vlády a exminister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda Moskovský súd v utorok 2. februára zmenil opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému podmienečný trest, ktorý dostal za spreneveru, na nepodmienečný a poslal ho do väzenia.Známy kritik Kremľa dostal tri a pol roka odňatia slobody, keďže už ale rok strávil v domácom väzení, jeho pobyt za mrežami o tento čas skrátia.Počínanie režimu ruského prezidenta Vladimira Putina podľa Dzurindu svedčí o tom, že sa hnutia Alexeja Navaľného zľakol.„Pritom zatiaľ proti tomuto hnutiu nenašiel účinnejšiu metódu, ako perzekúciu Navaľného a zatýkanie jeho prívržencov. Je to stupňovanie robustnej politiky, ktorá spravidla skôr či neskôr vedie k pádu režimu,” ozrejmil expremiér.Považuje to za zlú správu, ktorá v týchto dňoch prichádza z Ruska. Ako dobrý signál vníma nárast sebavedomia a odhodlania ruskej občianskej spoločnosti.„Putin si v podobe Navaľného uviazal na krk ťažký balvan. Mám pocit, že režim by urobil lepšie aj pre seba samého, keby politickú pluralitu skôr umožňoval, ako jej násilím bránil,” zdôvodnil Dzurinda.V Rusku podľa neho vládne autoritársky režim, ktorý nepripúšťa slobodnú politickú súťaž, teda pluralitu.Doplnil, že zároveň sa významne posilňuje občianske povedomie, ktoré vníma ako nevyhnutný predpoklad akejkoľvek plurality a demokracie.„Z krátkodobého pohľadu Rusko nepochybne stratilo na vplyve a rešpekte. Až čas však ukáže, či v konečnom dôsledku nepovedú súčasné udalosti k zásadnejším pozitívnym spoločenským zmenám,” hodnotí Dzurinda.Zdôraznil, že transatlantické spoločenstvo by svojimi postojmi a rozhodnutiami malo dávať jasne najavo, že rozlišuje súčasný ruský režim od spoločnosti ako aj to, že má seriózny záujem na efektívnej spolupráci s Ruskom, ktoré dodržiava svoje záväzky, ale aj ľudské práva.Rusku je podľa bývalého predsedu vlády potrebné tlmočiť jasný a jednotný európsky postoj. Konkrétne, že Slovensko má záujem na spolupráci, najmä pri riešení globálnych problémov ako je pandémia, ochrana životného prostredia či obmedzenie zbrojenia.„Že máme záujem aj na vzájomne výhodnej ekonomickej spolupráci, ale nikdy neobetujeme svoje princípy, zásady a hodnoty ekonomickým ziskom,” dodal bývalý šéf slovenskej diplomacie.Navaľného, ktorý je najznámejším kritikom prezidenta Vladimíra Putina, zadržali v nedeľu 17. januára po jeho návrate z Nemecka.V krajine sa päť mesiacov liečil z následkov otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Z útoku obviňuje Kremeľ, čo ruské úrady odmietajú.Podľa prokuratúry pobytom v Nemecku porušil pravidlá podmienečného odsúdenia za spreneveru. Navaľnyj označuje kauzu z roku 2014 za politicky motivovanú.