E. Antošová: SR mala za marec najvyšší rast cien potravín spomedzi V4

Eva Antošová, archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 15. júla (TASR) – SR mala najvyšší rast cien spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky (V4) za marec. Odvolávanie sa na neexistujúci osobitný odvod alebo nárast miezd zamestnancov nie je opodstatnené. V tomto období nenastali žiadne zmeny v daňovom zaťažení obchodných reťazcov, a napriek tomu ceny potravín rastú výraznejšie ako u susedov, uviedla členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Eva Antošová (SNS) k neustálemu rastu cien potravín. Médiá o tom v pondelok informovala SNS.Ako príklad uviedla poslankyňa napríklad ceny bielej kapusty, zemiakov či bravčového mäsa. "" uviedla s tým, že inak si nevie vysvetliť dôvod podania sťažnosti obchodných reťazcov do Bruselu.Zákon 91/2019 o neprimeraných podmienkach v obchode prešiel riadnym legislatívnym procesom a v parlamente bol schválený ústavnou väčšinou. Nielen koaliční, ale aj opoziční poslanci priznali, že nekalé praktiky často hraničiace so zdieraním potravinárov existujú, pripomenula Antošová.Obchodné reťazce sa podľa nej najviac bránia tzv. generálnej klauzule, ktorá je však napríklad v Nemecku vnímaná úplne pozitívne." vysvetlila poslankyňa.Európske združenie obchodníkov EuroCommerce, ktorého členom je Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), podalo uplynulý týždeň na Európsku komisiu (EK) sťažnosť na zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a zákon o potravinách. Podľa obchodníkov sú obmedzenia, ktoré zákony priniesli, v rozpore s európskym právom.Medzi problematické ustanovenia zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami patria podľa obchodníkov napríklad diskriminácia pri podnikaní v logistike alebo povinná platba za tovar aj bez faktúry. Ako neprimerané obmedzenie vnímajú aj zákaz znižovania nákupných cien. Ďalším napadnutým obmedzením je zákaz nákupu pod ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa. "Jedným z najrozporuplnejších ustanovení novej legislatívy je zavedenie tzv. generálnej klauzuly. Vďaka nej štát môže za neprimeranú podmienku vyhlásiť čokoľvek aj dodatočne bez toho, aby to bolo explicitne ustanovené v zákone," konštatoval predseda SAMO Martin Krajčovič.