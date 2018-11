E. Bárány: Porušenie moratória môže viesť k zneplatneniu výsledkov

Na snímke predseda Štátnej komisie pre voľby Eduard Bárány. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Porušenie volebného moratória môže viesť k sankciám, v krajných prípadoch aj k zneplatneniu volieb. O priebehu moratória v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami informoval predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány.Bárány upozornil, že 48 hodín pred voľbami platí prísne volebné informačné moratórium, ktoré sa týka rovnako všetkých typov médií. Uviedol, že pri internetovej kampani a pre online médiá platí zákaz dopĺňať akékoľvek nové informácie k už uverejneným. Podľa Báránya nemožno očakávať, že sa z internetovej stránky subjektu, ktorý legálne vedie volebnú kampaň, odstráni politická reklama 48 hodín pred voľbami. Počas moratória by sa nemali vyskytovať politické reklamné banery na internetových stránkach či prípady direct mailu spojeného s voľbami.V súvislosti s moratóriom Bárány doplnil, že toto obdobie má voličovi poskytnúť priestor na pokojné zváženie svojej voľby.priblížil Bárány a doplnil, že ak sa takáto informácia objaví v deň volieb, bez ohľadu na pravdivosť informácie to môže maťPočas moratória by sa preto nemalo podľa Báránya objaviť nič v prospech či neprospech žiadneho z kandidátov. V prípade zverejnenia takejto informácie môže dôjsť k sankciám a tiež k zneplatneniu výsledkov volieb.ozrejmil.Ak sa dva dni pred voľbami stane závažná udalosť v obci či meste a médiá o nej chcú informovať, Bárány odporúča, aby sa vyhli rozhovorom so starostom či primátorom, ktorý kandiduje vo voľbách. Obrátiť by sa mali na obecný alebo okresný úrad, osloviť môžu tiež iné kompetentné osoby.Pri kontrole a preverovaní prípadných porušení informačného moratória pred voľbami koná nielen štátna komisia, ale aj úrad štátnej komisie, ozrejmil Bárány. V prípade internetových médií má komisia k dispozícii aj informatikov Ministerstva vnútra SR. Pri ostatných typoch médií je podľa neho jednoduchšie uplatniť prípadné sankcie za porušenie zákazov, keďže sa dá ľahšie vyhľadať konkrétny prípad a zodpovedné osoby.Komunálne voľby budú 10. novembra. Hlasovanie vyhlásili celkovo v 2926 slovenských mestách a obciach vrátane mestských častí a magistrátov Bratislavy a Košíc. Právo voliť v týchto voľbách má na Slovensku viac ako 4,4 milióna ľudí.