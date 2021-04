E-faktúry môžu znížiť byrokraciu, zjednodušiť daňové priznania, ale tiež odhaliť daňové podvody

Poľsko pripravuje dve vlny

E-faktúry zvažuje aj Nemecko

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Zavedenie e-faktúr na Slovensku by mohlo priniesť menšiu byrokraciu, zrušenie kontrolných výkazov k dani z pridanej hodnoty a zjednodušenie vypĺňania daňových priznaní. V tlačovej správe to uviedla spoločnosť KPMG Slovensko.E-faktúra by podnikateľom mohla zjednodušiť administratívu a štátu pomôcť odhaliť daňové podvody. Digitalizácia systému podľa výkonnej riaditeľky oddelenia daňového poradenstva KPMG na Slovensku Zuzany Blažejovej tiež umožní sledovanie aktuálnych informácií v reálnom čase. Predbežný návrh na zavedenie systému elektronických faktúr na Slovensku zverejnilo ministerstvo financií ešte v januári tohto roka.Maďarsko podľa poradenskej spoločnosti zaviedlo už v januári tohto roka povinnosť evidovať transakcie „v reálnom čase“, ktorá platí pre takmer všetky faktúry v krajine. Poľsko zavádza e-faktúry v dvoch vlnách. Prvá, dobrovoľná, sa začne v októbri tohto roka a druhá, povinná fáza, v roku 2023.Z európskych krajín je systém e-faktúr v platnosti v Albánsku, Španielsku, Srbsku a Taliansku. "Medzi krajiny, ktoré podobný systém plánujú v najbližších rokoch zaviesť, patrí Dánsko (2022), Francúzsko (2023), Grécko (júl 2021), Nórsko (2022) a Portugalsko (posunulo termín na registráciu do systému do júla 2021)," uviedla spoločnosť KPMG Slovensko v tlačovej správe.Medzi krajiny, ktoré zvažujú zavedenie digitálneho fakturačného systému a podali aj prvé návrhy legislatívy, patrí okrem Slovenska ešte Nemecko.KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobí v 146 krajinách a jej členské firmy na celom svete zamestnávajú viac ako 227-tisíc ľudí.Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná entita a takým spôsobom aj vystupuje. Na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 12 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou.