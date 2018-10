E. Geislerová a Evelyn nakrúcajú romantickú komédiu LOVEnie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Režisér Karel Janák začal nakrúcať romantickú komédiu LOVEnie s Ester Geislerovou, Jakubom Prachařom a Evou Kramerovou alias Evelyn.TASR informovala Stanislava Borská z distribučnej spoločnosti Bontonfilm. Pripravovaný titul má isť do kín so sloganom "Hľadá sa láska, zn. Súrne!" už na jar 2019.potvrdil odvážny plán režisér Karel Janák, ktorý spolu s Jánom Potměšilom napísal k tejto komédii aj scenár.Hlavná postava filmu Eliška, ktorú stvárňuje Ester Geislerová, mladšia sestra Anny Geislerovej, má svadbu a čaká na svoj veľký moment. Namiesto svojho "áno", ale ženích povie "nie" a spred oltára utečie. Našťastie má zdrvená Eliška skvelú kamarátku Paťu s jasným receptom, čo je potrebné v tejto situácii urobiť. Ona sama strieda chlapov ako ponožky, a preto hneď založí Eliške profil na osvedčenej zoznamke. Tej to nie je príliš po chuti, ale keďže má 35 rokov, je single a má strach, aby jej neušiel vlak, vrhá sa do randenia naslepo. A pomedzi katastrofickými schôdzkami skúša nájsť novú lásku. Zároveň sa musí rýchlo presťahovať a jedinou možnosťou je bývať spoločne s nevlastným bratom, čudákom, ktorý pestuje na streche včely a ktorý ju doma ani nechce.hovoria zhodne producenti pripravovaného filmu Vojtěch Frič a Ondřej Kulhánek.Svojrázneho nevlastného brata hrá Jakub Prachař, ženícha, čo utiekol spred oltára, hrá Martin Písařík, temperamentnú kamarátku stvárni slovenská komička Eva Kramerová alias Evelyn. Chápavú mamu hlavnej hrdinky hrá Veronika Žilková, ktorá počas svojho prvého dňa nakrúcania strávila nezvyčajne dlhý čas v maskérni.prezradila Žilková. V ďalších úlohách sa predstavia Ondřej Malý, Jaroslav Plesl alebo Jana Švandová.