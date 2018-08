E. Heger: Bezpečnosť státisícov účtov podnikateľov je ohrozená

Na archívnej snímke Eduard Heger. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Štát by mal mať viac informácií o účtoch podnikateľov, tieto informácie však môže zneužiť. Tvrdí to opozičné hnutie OĽaNO, ktoré kritizuje rezort financií za pripravované zmeny v oblasti bankového tajomstva. OĽaNO vyzýva rezort financií, aby tento návrh stiahol. Dôvodom je aj obava o zachovanie bezpečnosti citlivých údajov občanov.Návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu obsahuje ustanovenie, ktoré má umožniť MF SR a Finančnému riaditeľstvu SR požiadať banky o komplexné údaje firiem a podnikateľov podliehajúcich bankovému tajomstvu.vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii poslanec hnutia Eduard Heger.Vyzval ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD), aby toto ustanovenie bolo vypustené zo zákona.povedal Heger.Ministerstvo toto opatrenie odôvodnilo tým, že chce zintenzívniť boj proti daňovým únikom. Zlepšiť by sa mohol výber dane z pridanej hodnoty (DPH), či daň z príjmov právnických osôb. OĽaNO však upozorňuje, že štát má už v súčasnosti dostatočné nástroje, aby bojoval proti daňovým podvodom.podotkol Heger.Taktiež má podľa jeho slov štát k dispozícii daňové priznania, má tiež po vyžiadaní prístup k celému účtovníctvu firiem.tvrdí Heger. Podľa neho buď daniari nevedia s kontrolným výkazom pracovať a dopátrať sa, kde sú úniky, alebo nemajú záujem nájsť tých, ktorí podvody páchajú.Okrem toho vidí OĽaNO pri návrhu aj bezpečnostné riziko.upozornil Heger.Návrh kritizuje aj SaS, Klub 500, Slovenská obchodná a priemyselná komora, či Slovenská banková asociácia. Rezort financií však upozornil, že údaje bankového tajomstva budú chránené aj daňovým tajomstvom v zmysle zákona o správe daní.uviedlo ministerstvo. Inštitút finančnej politiky zase uviedol, že má dlhodobé skúsenosti so spracovaním citlivých dát, najmä daňovým tajomstvom.upozornil IFP. Návrh bol odkonzultovaný aj s Úradom pre ochranu osobných údajov.