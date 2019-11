E. Heger: Nedostali sme dôkazy, výbor na kontrolu VS bude pokračovať

Na archívnej snímke Eduard Heger. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. novembra (TASR) - Osobitný výbor Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) bude pokračovať v rokovaní týkajúcom sa Jaroslava Naďa z OĽaNO. Ten je obvinený z ohrozovania utajenej skutočnosti. Predseda výboru Eduard Heger (OĽaNO) skonštatoval, že na štvrtkovom rokovaní nedostali dôkazy, ktoré zo strany šéfa VS Jána Balciara očakávali. Na ďalšie rokovanie chce pozvať opäť aj Balciara.povedal Heger. Dodal, že na výbore chceli zistiť aj to, či bolo nasadenie odpočúvania a následné obvinenie voči Naďovi oprávnené.Naď je presvedčený, že v žiadosti o jeho odpočúvanie boli klamstvá a polopravdy. Rovnako to vidí aj člen výboru Ľubomír Galko (nezaradený). Tvrdí, že jedným z dôvodov obvinenia voči Naďovi malo byť aj to, že organizoval, na ktorom mal byť aj on. Galko deklaroval, že na takomto stretnutí nikdy nebol, preto je podľa neho otázne, či sú pravdivé ostatné argumenty.Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) po výbore skonštatoval, že ho uráža, že finančné prostriedky vynaložené na obranu a práca profesionálnych vojakov sú dehonestované ľuďmi ako Naď.poznamenal minister.Gajdoš dodal, že v súvislosti s kauzou Skripaľ požiadal šéfa VS o odtajnenie tých skutočností, ktoré sa dajú odtajniť. "Aby bolo zistené, za akým účelom boli tieto informácie zisťované," vysvetlil.reagoval Naď a odmietol, že by loboval za zahraničné firmy. Heger doplnil, že pokiaľ vie, žiadne utajované informácie vlastne neunikli.V súvislosti s vyšetrovaním Naď informoval, že už podali námietku voči obvineniu. Zároveň spochybnil nasadenie odposluchov na jeho osobu. Po uzatvorení vyšetrovania bude žiadať aj o prešetrenie v tejto oblasti.Podľa vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) mal Jaroslav N. žiadať utajované skutočnosti na ochranu záujmov SR a následne ich vyzradiť ďalším osobám. Konkrétne sa mal niekoho zpýtať otázku súvisiacu s kauzou bývalého dôstojníka ruskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa. Oznamovateľom je Balciar. Ten podal i ďalšie trestné oznámenie, týkajúce sa podnikania obvineného. Jaroslav N. považuje obvinenia za absurdné a nepodložené. Za Balciarovou aktivitou vidí pomstu za to, že poukazoval na podozrenia týkajúce sa majetku šéfa VS.