E. Heger: Zistenia NKÚ by si mala vypočuť celá koalícia, sú alarmujúce

Bratislava 20. mája (TASR) - Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) pri kontrolách hospodárenia verejnej správy za minulý rok by si malo vypočuť čo najviac poslancov a mali by sa zisteniami riadiť všetky útvary, ktoré spravujú krajinu. Myslí si to opozičný poslanec Eduard Heger (OĽaNO). Tieto slová adresoval poloprázdnej rokovacej sále.myslí si Heger.NKÚ v správe poukázal na viaceré nedostatky, najmä na to, že najväčším problémom hospodárenia verejnej správy je nefunkčný kontrolný systém vnútornej kontroly na ministerstvách, podriadených organizáciách aj v jej ostatných subjektoch.povedal Heger.NKÚ vo svojej správe upozornil napríklad na slabé stránky rozpočtového procesu.uvádza NKÚ. Slabým miestom rozpočtového procesu sa javí aj dosahovaná výška dlhu verejnej správy, najmä opatrenia na jeho znižovanie. NKÚ tiež dlhodobo upozorňuje na nedostatočnú úroveň plánovania výdavkov jednotlivých kapitol a nefungujúce programové rozpočtovanie.podotkol Heger.K zisteniam NKÚ sa vyjadril aj opozičný poslanec SaS Ondrej Dostál. Venoval sa zisteniam úradu pri procese transformácie Slovenskej akadémie vied, pri ktorej NKÚ upozornil na vážne problémy, ako napríklad nedostatočnú komunikáciu s rezortom školstva. Ďalej Dostál vyzdvihol to, že NKÚ sa zaoberal aj záväzkami Slovenska voči NATO.ocenil poslanec. Zaujímalo by ho, ako štátne orgány, napríklad Ministerstvo obrany SR, reagovali na zistenia kontrol. Dostála zaujala i oblasť samosprávy.podotkol Dostál. NKÚ konštatuje, že od predloženia odporúčaní nedošlo k veľkým zmenám. To podľa neho môže vytvárať dojem, že samosprávy sa im dostatočne nevenujú.dodal Dostál. Na oboch rečníkov však nik z koaličných poslancov nereagoval.