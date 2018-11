E. Macron: Francúzsko je spojenec USA, nie ich vazal

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Paríž 15. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v reakcii na kritické vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa voči jeho osobe vyhlásil, že Francúzsko a Spojené štáty sú odvekými spojencami, ktorí by voči sebe mali prechovávať rešpekt. Macron dodal, že Francúzsko nie je vazalom USA, ale ich spojencom. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.Trump v utorok v sérii príspevkov na Twitteri kritizoval Macrona pre jeho zámer zriadiť armádu Európskej únie, tiež pre jeho nízku popularitu a vysoké clá, ktoré vo Francúzsku platia na dovoz vína z USA.vyhlásil francúzsky prezident v rozhovore pre televíziu TF1, pričom poukázal na to, ako Francúzsko podporovalo USA vo vojne za nezávislosť, a taktiež ako USA podporovali Francúzov v dvoch svetových vojnách.Macron tiež poznamenal, že americký prezident prostredníctvom svojich tvítov iba hral o priazeň svojho domáceho publika.Trump zverejnil svoje kontroverzné tvíty krátko po návrate z Paríža, kde sa zúčastnil na oslavách 100. výročia skončenia prvej svetovej vojny.Hovorca francúzskej vlády Benjamin Griveaux na Trumpove vyjadrenia reagoval slovami, že americký prezident sa zachoval necitlivo. Dodal, že krajina si 13. novembra pripomínala sériu teroristických útokov v Paríži, pri ktorých v roku 2015 zomrelo 130 ľudí, a vzhľadom k tomu by sa podľa hovorcu v tejto situácii hodila "elementárna slušnosť".