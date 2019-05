Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 13. mája (TASR) - Najväčší nemecký energetický koncern E.ON zaznamenal v 1. štvrťroku prudký pokles zisku. Dôvodom bolo najmä zavedeniu stropu pre ceny energií v Británii.Čistý zisk koncernu sa za tri mesiace do konca marca 2019 znížil na 393 miliónov eur z 880 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Upravený zisk pred úrokmi a zdanením klesol na 650 miliónov eur zo 727 miliónov eur vlani. Tržby pritom stúpli na 9,16 miliardy eur z minuloročných 8,75 miliardy eur.E.ON pripísal nižšie príjmy regulačnému stropu na ceny energií v Spojenom kráľovstve v roku 2019, čo nevykompenzovali ani vyššie zisky z produkcie energií z obnoviteľných zdrojov.Spoločnosť uviedla, že prípravy na plánované prevzatie Innogy SE sa uskutočňujú podľa plánu a očakáva, že v 2. polroku dostane potrebné povolenia.Pri pohľade do budúcnosti E.ON potvrdil svoje prognózy a naďalej očakáva upravený zisk EBIT v pásme 2,9 až 3,1 miliardy eur a čistý zisk od 1,4 do 1,6 miliardy eur. Spoločnosť tiež potvrdila návrh na dividendu vo výške 46 centov na akciu v roku 2019.