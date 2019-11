E. Pfundtner: Snažíme sa riešiť situáciu na Okresnom súde Bratislava I

Ilustračné foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Bratislava 13. novembra (TASR) - Situáciu na Okresnom súde (OS) Bratislava I sa snaží Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR riešiť, vytvorené sú voľné miesta a je výzvou pre predsedu súdu ich personálne obsadiť. V súvislosti s problémami so zápismi do obchodného registra na súde to po stredajšom rokovaní vlády povedala štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Edita Pfundtner.priblížila Pfundtner.Zdôraznila, že na súdoch sú vytvorené voľné miesta, rezort však podľa jej slov nevie zabezpečiť, aby boli aj obsadené. Poukázala zároveň na zvýšenú fluktuáciu zamestnancov na predmetnom súde.skonštatovala.Poukázala aj na kompetencie predsedov jednotlivých súdov. Pripustila, že organizáciou práce na súdoch by sa dalo problematickú situáciu riešiť dočasne.Predseda OS Bratislava I Ján Golian upozornil, že vyhláška, podľa ktorej sa prerozdeľujú sudcovia na konkrétne súdy, nezohľadňuje metropolitné postavenie OS Bratislava I v otázke obchodného registra. Práve metropolitný charakter súdu sa pretavuje podľa jeho slov v niekoľkonásobne zvýšený počet podaní na obchodný register. Poukázal na to, že nápad na bratislavskom súde je niekoľkonásobne vyšší ako na iných registrových súdoch.