E. Smolíková: Každé dieťa má právo na vzdelanie v prostredí rovesníkov

Na archívnej snímke Eva Smolíková. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 18. mája (TASR) - Cieľom predprimárneho vzdelávania je, aby sa deti pripravili na ďalší život. Nikto si neodváži výchovu detí presúvať na štát, ale pre dieťa v istom veku je potrebné byť medzi rovesníkmi. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady SR Eva Smolíková (SNS) s tým, že deti, ktoré nie sú začlenené v kolektíve a nie sú zvyknuté na určitý režim, tak majú následne so vzdelávaním problém. Reagovala tak na novelu zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú na májovú schôdzu parlamentu okrem nej predložili aj koaliční poslanci Ľubomír Petrák (Smer-SD) a Péter Vörös (Most-Híd).vysvetlila Smolíková.Novela nie je podľa nej len návrhom SNS, ale je odkonzultovaná s odborníkmi, poslancami či úradníkmi, ktorých pripomienky boli zapracované už v dokumente Učiace sa Slovensko a pretransformované do Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania za súčasnej ministerky školstva Martiny Lubyovej (nominantka SNS).deklaruje Smolíková.Do diskusie sa zapojili aj iné rezorty, keďže je potrebné zabezpečiť financie na rekonštrukciu materských škôl, zvýšenie ich kapacít alebo potrebný počet učiteľov.skonštatovala poslankyňa s tým, že každý riaditeľ má dostupné štatistiky o počte na daný školský rok.podotkla Smolíková.Predseda parlamentného školského výboru Ľubomír Petrák zo Smeru-SD uviedol, že koaliční poslanci sú pripravení rokovať o návrhu na povinnú predškolskú dochádzku pre päťročné deti so všetkými relevantnými organizáciami, s opozíciou a pripúšťajú aj zmeny vrátane posunutia účinnosti zákona o rok. Opozícia návrh kritizuje. Poukazuje najmä na chýbajúce škôlky a miesta v nich, tiež na nedostatok učiteliek. Prekáža jej aj to, že návrh priniesli poslanci a nie ministerstvo školstva. Petrák argumentuje, že koalícia pripravila kapacity aj financie, teraz chce spustiť zákon.Koalícia v novele zákona o výchove a vzdelávaní navrhuje, aby predprimárne vzdelávanie v materských školách bolo pre päťročné deti povinné. Právnou úpravou by sa predĺžila povinná školská dochádzka zo súčasných desiatich rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole by trvala jeden školský rok. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. septembra 2020.