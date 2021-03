E-športy už nie sú doménou len skalných hráčov a fanúšikov. Na trhu s e-športami dochádza k veľkým zmenám

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) -Stávkové spoločnosti po celom svete už dávno pochopili, že fenomén elektronických športov nemožno opomenúť. "Sme presvedčení, že spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. sa mala na trh e-športov dostať už oveľa skôr. Žiaľ, nestalo sa. Preto sme to chceli zmeniť. V súlade s našou víziou TIPOSu ako modernej, dynamickej a inovatívnej firmy sme preto spravili strategické rozhodnutie. Preraziť aj na modernom, dynamickom a inovatívnom trhu, čo trh s elektronickými športami nepochybne je," vysvetlil Stanislav Molnár, výkonný riaditeľ sekcie produktov a člen predstavenstva národnej lotériovej spoločnosti TIPOS.Spoločnosť TIPOS preto už od leta minulého roka rokuje s viacerými subjektmi pôsobiacimi na trhu e-športov. Zmluvu o partnerstve už uzavrela so spoločnosťou REPUBLEAGUE GROUP s.r.o., v krátkom čase uzavrie zmluvu aj so spoločnosťou ESPORTS ENTERTAINMENT s. r. o. Kým prostredníctvom prvej menovanej spoločnosti sa spoločnosť TIPOS stala generálnym partnerom e-športovej ligy hry Counter-Strike: Global Offensive, vďaka druhej spoločnosti bude zase generálnym partnerom e-hokejovej ligy. "Vďaka týmto partnerstvám získavame do nášho portfólia podporovaných projektov dve silné ligy. V tejto chvíli rokujeme aj s agentúrou Yvents, najväčšou profesionálnou agentúrou pôsobiacou v oblasti e-športov na Slovensku. Tieto kroky sú súčasťou našej komplexnej stratégie v tejto oblasti," doplnil Molnár."V rámci e-športov jednoznačne dominujú hry League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive a Dota 2. Preto sme sa chopili príležitosti a spoločne s kolegami, ktorí sa aktívne dlhodobo pohybujú na československej e-športovej scéne, či už z pozície bývalých profesionálnych hráčov, trénerov, manažérov tímu, alebo ako študovaných ľudí z oboru, sme ponúkli TIPOSu projekt vytvorenia e-športovej ligy práve v tejto hre na Slovensku," vysvetlil Marco Porázik z REPUBLEAGUE GROUP."Hokej je na Slovensku národným športom a do povedomia sa vo veľmi významnej miere dostáva aj jeho e-športová verzia. Už teraz máme na Slovensku dokonca svetovo veľmi známe mená v komunite e-hráčov hokeja. Sme radi, že aj slovenské hokejové kluby sa zapojili do tohto trendu, ktorý im môže priniesť nových fanúšikov z radov aktívnych gamerov. My vnímame e-hokej a e-šport aj ako priestor pre mladých ľudí na budovanie sociálnych väzieb. Chceme klubom aj samotným hráčov poskytnúť viac ako len pôžitok z hrania," povedal Ondrej Klokoč zo spoločnosti ESPORTS ENTERTAINMENT, ktorá bude po podpise zmluvy s TIPOSom zastrešovať e-športovú hokejovú ligu."Yvents sa od svojho vzniku pred piatimi rokmi stal priekopníkom a najväčšou e-športovou agentúrou na Slovensku. So spoločnosťou TIPOS rokujeme o spolupráci, v rámci ktorej sa naše ligy či podujatia posunú na novú úroveň a spoločne podporíme vznik a rast lokálnych organizácií," povedal Tomáš Boleček z agentúry Yvents, ktorá stabilne prináša fanúšikom najväčšie e-športové projekty na Slovensku, ako napríklad oficiálne Majstrovstvá SR v elektronických športoch, Y-Games alebo mnohé iné."Naša spoločnosť je hrdým partnerom športu na Slovensku. Preto sme sa rozhodli podporiť aj slovenský e-šport. Túto oblasť nevnímame ako niečo, na čom by sme chceli v krátkom čase komerčne zarobiť. Našu úlohu na poli e-športov vnímame aj v rámci našej spoločenskej zodpovednosti – chceme zveľadiť a kultivovať tento priestor aj na Slovensku, a to prostredníctvom silnej podpory partnerov, ktorí majú v tomto smere pripravené kvalitné a progresívne projekty. A presne také sme identifikovali na ďalšiu spoluprácu," doplnil Stanislav Molnár."V zmysle podpory a budovania e-športov na Slovensku je veľmi dôležitým prvkom aj boj za uznanie e-športov na národnej úrovni. Pevne verím, že aj vďaka pomoci a podpore práve zo strany TIPOSu sa nám podarí spoločne dosiahnuť tento cieľ," uviedol Karol Cagáň, prezident Slovenskej asociácie elektronických športov.TIPOS je najväčším donorom športu na Slovensku. Len v roku 2020 podporil TIPOS prostredníctvom odvodu pre ministerstvo školstva šport v hodnote takmer 47 mil. eur. Každoročne tak podporuje športové zväzy a množstvo projektov zo športovej oblasti. V súčasnosti má ambíciu získať rovnaké renomé aj v segmente elektronických športov.Informačný servis