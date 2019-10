E. Tomáš: D. Trnka by si mal dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu

Poslanec Smeru-SD Erik Tomáš. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Nezaradená poslankyňa Veronika Remišová, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 20. októbra (TASR) – Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská aj Dobroslav Trnka by si mali minimálne dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol poslanec Národnej rady SR Erik Tomáš (Smer-SD).povedal Tomáš. Súhlasí s tým aj poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (nezaradená). Tomáš poznamenal, že ak sa potvrdí autenticita a obsah nahrávok, tak musia prísť rázne konzekvencie. Poukázal aj na to, že o vine by mali rozhodovať orgány činné v trestnom konaní. Remišová poznamenala, že sa musí hovoriť o rozklade prokuratúry a justícii. Tomáš zopakoval, že verdikty by nemali vynášať politici.povedala Remišová.Tomáš poznamenal, že záujmom Smeru-SD je, aby bola kauza Gorila vyšetrená.povedal Tomáš. Remišová poznamenala, že v roku 2006 bývalý šéf SIS ako nominant Smeru-SD vyhodil celý tím, ktorý sa podieľal na vyšetrovaní kauzy Gorila.Remišová aj Tomáš sa dotkli aj témy zdravotníctva.povedala Remišová. Tomáš poznamenal, že Smer-SD zakázal zisk zdravotným poisťovniam a Ústavný súd na základe podnetu pravicových poslancov to zrušil. Podľa Remišovej má štát v rukách všetky regulačné nástroje na to, aby sa vplyv finančných skupín neposilňoval, ale aby sa obmedzil. Poslanec povedal, že Smer-SD sa nevzdá snahy vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu v súlade s ústavou. Zároveň doplnil, že by stálo za to, pozrieť sa na podnikanie Penty v slovenskom zdravotníctve.