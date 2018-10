E. Tomáš povedal, že R. Fico by sa mal odsťahovať z bytu v Bonaparte

Erik Tomáš, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 21. októbra (TASR) – Predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico by sa mal odsťahovať z bytu v komplexe Bonaparte. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo poslanec Národnej rady SR Erik Tomáš (Smer-SD).povedal Tomáš s tým, že predseda Smeru-SD si musí dávať pozor, kde sa presťahuje.Tomáš sa spolu s poslancom Národnej rady SR Igorom Matovičom (OĽaNO) vyjadrovali aj k Mariánovi Kočnerovi. Tomáš uviedol, že ho nepozná a nestretol sa s ním. Líder hnutia OĽaNO potvrdil, že sa pred rokmi s ním stretol vo Five Star Residence. Podľa neho to bolo len jedenkrát a bavili sa spolu asi dve hodiny. Potvrdil, že rozhovor sa uskutočnil v roku 2011. Zároveň verí, že sa pri raziách objavia nahrávky s politikmi a nemá nič proti tomu, aby bol zverejnený aj ich rozhovor.Podľa Tomáša je KočnerPodľa Matoviča je to "dieťa Smeru-SD". Líder OĽaNO tvrdí,, doplnil. Podľa Tomáša však nejde o pravdu, ide len oV otázke zastropovania dôchodkového veku sa politici nezhodli.povedal Tomáš, ktorý zároveň apeloval na Matoviča, aby dal členom hnutia voľnú ruku pri hlasovaní. Poznamenal, že vie o niektorých poslancoch, ktorí by chceli tento návrh podporiť. Matovič uzavrel, že nikdy nikomu v klube neprikazoval, ako má hlasovať.