E. Tomáš verí, že nebude potrebné 5. kolo voľby kandidátov na ÚS

Na archívnej snímke poslanec NR SR Erik Tomáš (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 23. júna (TASR) – Poslanec Národnej rady (NR) SR Erik Tomáš (Smer-SD) verí, že parlament v utorok (25. 6.) dovolí ďalších, teda zvyšných piatich kandidátov na ústavných sudcov. Dúfa, že piate kolo volieb potrebné nebude. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Spoluzodpovednosť za zdĺhavý proces voľby má podľa neho NR SR aj Kancelária prezidenta SR. Predseda OĽaNO Igor Matovič nesúhlasí.vyhlásil Tomáš. Poznamenal, že ak ale bude potrebné piate kolo, tak bude.skonštatoval Tomáš. Podľa Matoviča však celá zodpovednosť leží na vládnej koalícii. Tá je podľa neho rozhádzaná a nevie sa dohodnúť.podotkol šéf OĽaNO, ktorý aj v súvislosti s voľbou ústavných sudcov hovorí zároveň o finálnom úpadku moci Roberta Fica.Diskutujúci sa vyjadrili aj k vnútrostraníckym veciam. Na margo odchodu piatich poslancov z klubu OĽaNO sa Matovič nechal počuť, že citeľná strata by to bola v prípade, keby odchádzalo päť silných poslancov. Odchádzajú štyria ľudia, ktorí by nemali žiadnu šancu prekrúžkovať sa z konca kandidátky.uviedol Matovič, ktorý zároveň povedal, že Veronika Remišová vstúpi do strany, ktorú zakladá Andrej Kiska.Napriek rozdielnosti názorov na tému ústavných sudcov v strane Smer-SD sa podľa Tomáša nič nedeje. Vnútrostranícke spory si strana vyrieši sama, o veľkej vzbure v strane sa ale podľa neho nedá hovoriť.skonštatoval Tomáš s tým, že predčasné voľby nepredpokladá.