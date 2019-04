E-zdravotná knižka zaznamená aj pokus o prístup k údajom o pacientovi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiáš Foto: TASR/Pavol Remiáš

Bratislava 13. apríla (TASR) - Elektronická zdravotná knižka (EZK) zaznamená každý prístup, pokus o prístup či poskytnutie údajov o pacientovi. Občan teda môže vedieť o všetkých prístupoch k jeho elektronickým zdravotným záznamom. Fungovanie aj členenie EZK bližšie popisuje Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI) SR na webe.Knižka je prehľadne rozdelená do niekoľkých priečinkov, aby sa v nej občan jednoducho zorientoval. Obsahuje záznamy vytvorené zdravotníckymi pracovníkmi. Každý záznam zároveň obsahuje identifikačné údaje zdravotníckeho pracovníka, ktorý ho vytvoril, a jeho elektronický podpis. Nachádzajú sa tam tiež údaje z účtu poistenca a vlastné záznamy pacienta.Pacientsky sumár obsahuje základné život zachraňujúce údaje o pacientovi. Medzi ne patria napríklad údaje o alergiách či kontaktné údaje pacientovho všeobecného lekára. Rovnako tiež kód, názov choroby a jej bližšiu špecifikáciu, ak pacient trpí niektorou z chorôb, uvedených v zozname chorôb, stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára a ktorá je na základe posúdenia ošetrujúceho lekára dôležitá z hľadiska záchrany života a zdravia osoby. EZK prezradí aj údaje o podaných a vydaných liekoch, údaje o kontaktnej osobe určenej pacientom či predpokladaný dátum pôrodu.Knižka obsahuje napríklad aj údaje o očkovaní pacienta či informácie o doterajšom spôsobe liečby. Možno v nej nájsť aj výsledky laboratórnych vyšetrení pacienta, zoznam liekov, ktoré lekári pacientovi predpísali, ale napríklad aj zoznam voľnopredajných liekov, ktoré pacient užíval.Systém ezdravie prináša elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami. Benefity majú spočívať v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným vyšetreniam. Odstrániť sa majú opakované vyšetrenia u lekárov, zefektívnia sa návštevy u lekára, obmedzia sa nepriaznivé účinky liekov a budú mať lepší finančný prehľad o nákladoch na liečbu. Lekári získajú rýchly prístup k zdravotným záznamom pacienta, čo im umožní zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Projekt na Slovensku odštartoval začiatkom roka 2018.Systém e-zdravie je povinný pre všetkých lekárov a pre všetky zdravotnícke zariadenia. Pripojených do neho je podľa údajov NCZI približne 72 percent poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. NCZI sa chce v roku 2019 venovať tomu, prečo ho stále nevyužíva zvyšok. Zváži tiež objektívne aj subjektívne dôvody neúčasti v systéme. Sankcie v prípade nevedenia elektronickej zdravotnej dokumentácie sa pohybujú do 14.000 eur.