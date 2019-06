Eberle podpísal s Islanders nový kontrakt na päť rokov

N asnímke Jordan Eberle. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 14. júna (TASR) - Kanadský hokejista Jordan Eberle podpísal s klubom NHL New York Islanders nový kontrakt na päť rokov v hodnote 27,5 milióna amerických dolárov. Informovala o tom agentúra AP.Dvadsaťdeväťročný útočník prišiel do tímu "ostrovanov" v roku 2017 z Edmontonu Oilers. V 159 dueloch nazbieral 96 bodov za 44 gólov a 52 asistencií. Po Brockovi Nelsonovi je druhý potenciálne neobmedzený voľný hráč, s ktorým Islanders podpísali dlhodobý kontrakt. Novú zmluvu stále nemajú kapitán Anders Lee ani brankár Robin Lehner.