ECB by mala začať sprísňovať menovú politiku, myslí si J. Weidmann

Riaditeľ Bundesbank Jens Weidmann Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 23. augusta (TASR) - Šéf nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann sa opäť vyjadril za ukončenie krízového režimu menovej politiky v eurozóne. Inflačné očakávania sú podľa neho v súlade s cieľovou stabilitou, ako ju definuje Európska centrálna banka (ECB).povedal šéf Bundesbank vo štvrtok v Berlíne.uviedol Weidmann, ktorý počíta aj s pokračovaním rastu ekonomiky eurozóny. Napriek tomuOprávnenosť začatia sprísňovania menovej politiky podľa neho dokazujú aj reálne úrokové sadzby - teda rozdiel medzi nominálnym úročením a infláciou. Podľa prepočtu Bundesbank boli výnosy, ktoré dosiahli priemerné nemecké domácnosti po odpočítaní inflácie, na začiatku tohto roka prvýkrát za 6 rokov opäť negatívne. To znamená, že predovšetkým sporitelia strácajú peniaze.ECB v reakcii na finančnú a dlhovú krízu znížila svoj kľúčový úrok na nulu a prostredníctvom programu nákupu dlhopisov sa pokúšala podporiť úverovanie v eurozóne. ECB už ohlásila, že program by sa mal skončiť do konca roka 2018. Podľa šéfa ECB by úrokové sadzby mali zostať nezmenené minimálne do leta 2019.