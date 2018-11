ECB nominovala na post šéfa dohľadu Taliana Andreu Enriu

Na archívnej snímke z 5. júna 2014 budova Európskej centrálnej banky (ECB) vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 7. novembra (TASR) - Vedenie Európskej centrálnej banky (ECB) nominovalo Andreu Enriu na post šéfa dohľadu ECB. Enria je v súčasnosti predsedom Európskeho bankového úradu (EBA).Enriu v stredu nominovala na post Jednotného mechanizmu dohľadu (SSM - Single Supervisory Mechanism) Rada guvernérov ECB. Nahradiť by mal Daniele Nouyovú, ktorá post šéfky SSM opustí koncom tohto roka.Už v auguste prejavila záujem o túto funkciu viceguvernérka írskej centrálnej banky Sharon Donneryová. Výber Taliana teoreticky zvyšuje šance pre guvernéra írskej centrálnej banky Philipa Lanea získať na budúci rok pozíciu v 6-člennej Výkonnej rade ECB. V máji sa totiž končí mandát Belgičana Petra Praeta.V prípade nominácie Donneryovej na post šéfky dohľadu ECB by tieto šance boli pre Lanea už len minimálne, keďže sa nedá očakávať, že by Írsko získalo v krátkom čase po sebe v ECB dva významné posty. Od zavedenia eura v roku 1999 Írsko ešte svojho zástupcu vo Výkonnej rade ECB nemalo.