Európska centrálna banka vo Frankfurte nad Mohanom, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 26. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) podľa očakávania svoje hlavné úrokové sadzby nezmenila po tom, ako v júni oznámila, že plánuje postupne ukončiť svoj program nákupu aktív.Rada guvernérov na svojom štvrtkovom zasadnutí ponechala kľúčový úrok na rekordnom minime nula percent. Sadzba pre jednodňové refinančné operácie zostáva na úrovni 0,25 % a depozitná sadzba na -0,40 %.ECB uviedla, že kľúčové úrokové sadzby zostanú na aktuálnych úrovniach dlhšiu dobu, ešte nejaký čas po ukončení nákupu aktív.Tento program banka plánuje postupne utlmovať. Do konca septembra investuje ECB do nákupu aktív z eurozóny 30 miliárd eur mesačne, od októbra by sa však mal objem nákupov znížiť na 15 miliárd eur mesačne a na tejto úrovni by mal pokračovať do 31. decembra, keď sa ukončí.Podmienkou ukončenia programu sú však budúce údaje o vývoji ekonomiky, najmä inflácie. ECB zaručuje cenovú stabilitu pri medziročnej miere inflácie tesne pod hranicou 2 %. V júni dosiahla inflácia v eurozóne 2 %.Úrokové sadzby ECB by sa nemali zvyšovať minimálne do leta budúceho roka.