ECB: Pretrvávajúca neistota zaťažuje rastové vyhliadky eurozóny

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 8. augusta (TASR) - Pretrvávajúca neistota zaťažuje vyhliadky rastu ekonomiky eurozóny, najmä čo sa týka výrobného sektora. Uviedla to vo štvrtok Európska centrálna banka (ECB) v pravidelnom mesačnom bulletine.Napätie v obchodných vzťahoch je stále vysoké a okrem toho naďalej pretrváva riziko odchodu Británie z Európskej únie bez dohody. To naznačuje slabšie tempo rastu ekonomiky eurozóny za 2. aj 3. kvartál, uviedla ECB. Najnovšie odhady banky sú do veľkej miery v súlade s oznámením predstaviteľov ECB po zasadnutí koncom júla.Minulý mesiac banka ešte ponechala úrokové sadzby nezmenené, naznačila však, že je pripravená na nové stimuly na podporu ekonomiky. ECB však v najnovšom bulletine zároveň dodala, že posledné údaje a prieskumy aj naďalej poukazujú na pozitívny vývoj v oblasti zamestnanosti. Ten by podľa banky mal podporiť príjmy domácností a spotrebiteľské výdavky a zmierniť tak dôsledky problémov v medzinárodnom obchode pre eurozónu.