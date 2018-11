ECB vyjadrila obavy zo zvyšovania nákladov na taliansky dlh

Budova Európskej centrálnej banky v nemeckom Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 22. novembra (TASR) - Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) na ostatnom zasadaní vyjadrili obavy z vyšších nákladov Talianska na obsluhu jeho dlhu. Ale zároveň nezaznamenali veľa signálov, že by sa jeho problémy rozširovali aj do iných krajín eurozóny.Vyplýva to zo zápisnice zo zasadania Rady guvernérov ECB 24. a 25. októbra. Zápisnica odhalila diskusiu o zvyšujúcich sa úverových nákladoch, ale lenproblémov na iné trhy.Strážcovia európskej meny tiež diskutovali o tom, že vyššie rozpočtové deficity zadlžených krajín by mohli poškodiť dôveru trhu v euro. Taliansko má druhú najvyššiu úroveň dlhu v eurozóne, viac ako 130 % hrubého domáceho produktu (HDP).Guvernéri zopakovali, že ekonomika euroregiónu pokračuje v raste, aj keď sa jej tempo spomaľuje, a potvrdili, že ECB v závere roka ukončí nákup dlhopisov z eurozóny.Slabé ekonomické údaje z eurozóny v uplynulých týždňoch pritom vyvolali otázky, či ECB odloží ukončenie masívneho nákupu aktív vo výške 2,6 bilióna eur. Zápisnica však ukázala, že guvernéri sú odhodlaní presvedčiť trh, že banka bude pokračovať podľa plánu.Predstavitelia ECB sa zhodli na tom, že neistoty spojené s globálnymi faktormi, ako sú obchodné vojny a protekcionizmus, pretrvávajú a môžu mať negatívny vplyv na hospodársky rast euroregiónu. Počkajú si však na ďalšie analýzy, o ktorých budú diskutovať na zasadaní 13. decembra. A zároveň by mala Rada guvernérov hlasovať o ukončení nákupu aktív z eurozóny.