ECB zhoršila prognózu rastu ekonomiky eurozóny v rokoch 2020 a 2021

Na archívnej snímke sídlo Európskej centrálnej banky vo Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vilnius 6. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) mierne zlepšila prognózu vývoja ekonomiky eurozóny na tento rok, v prípade rokov 2020 aj 2021 však odhad zhoršila. O novej prognóze informoval vo štvrtok prezident ECB Mario Draghi. Urobil tak po rozhodnutí Rady guvernérov banky na zasadnutí v litovskom Vilniuse ponechať hlavnú úrokovú sadzbu na historickom minime 0 %.Draghi povedal, že tento rok by ekonomika eurozóny mala vzrásť o 1,2 %. To znamená mierne zlepšenie odhadu oproti prognóze z marca, keď ECB uvádzala tohtoročný rast na úrovni 1,1 %.V ďalších dvoch rokoch však v porovnaní s marcom svoj odhad ECB zhoršila. Ako uviedol Draghi, banka teraz očakáva, že v obidvoch rokoch sa tempo rastu zrýchli len na 1,4 %. V marcovej prognóze počítala ECB s rastom ekonomiky eurozóny v roku 2020 na úrovni 1,6 % a v roku 2021 na úrovni 1,5 %.Podľa Draghiho čelí ekonomika eurozónynajmä v dôsledku pokračujúceho napätia v medzinárodnom obchode. Dodal však, že. Zároveň však zopakoval, že banka je pripravená použiť v prípade potreby všetky dostupné nástroje na podporu ekonomiky.Aj v oblasti inflácie upravila ECB prognózu podobným spôsobom ako v prípade rastu ekonomiky. Čo sa týka tohto roka, zatiaľ čo v marci odhadovala mieru inflácie na úrovni 1,2 %, teraz počíta s tým, že spotrebiteľské ceny vzrastú o 1,3 %.V ďalšom roku však bude inflácia miernejšia, než ECB odhadovala v marci. Vtedy očakávala mieru inflácie na úrovni 1,5 %, teraz predpokladá, že dosiahne 1,4 %. Na rok 2021 ponechala odhad na úrovni z marca, to znamená, že miera inflácie by mala dosiahnuť 1,6 %.