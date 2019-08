ECB zrejme v septembri prijme balík stimulov na podporu ekonomiky

Rozsvietená budova Európskej centrálnej banky 25. októbra 2017 vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 22. augusta (TASR) - Európska centrálna banka sa obáva, že rast ekonomiky eurozóny je ešte slabší, než sa predpokladalo. Preto zrejme prijme monetárne stimuly na jej podporu, ako ukázala zápisnica z júlového zasadnutia Rady guvernérov.Balík stimulov bude zrejme najlepším spôsobom, ako bojovať so spomalením ekonomiky eurozóny. Predstavitelia ECB sú totiž znepokojení a boja sa, že expanzia je pomalšia, než si mysleli.Keďže rast ekonomiky a inflácia signalizovali ochladzovanie už celé mesiace, šéf ECB Mario Draghi prisľúbil, že banka už v septembri schváli nové stimuly. Údaje prichádzajúce z eurozóny len podporujú oprávnenosť zvýšenia podpory pre ekonomiku.Zápisnica zo zasadnutia Rady guvernérov, ktoré sa konalo 25. júla, bola zverejnená vo štvrtok. Ukázala, že medzi možnosťami, ktoré má ECB k dispozícii, je zníženie sadzieb, nákup dlhopisov a zmena smerovania očakávaní týkajúcich sa budúceho vývoja menovej politiky.Podľa zápisnice rada diskutovala o tom, že kombináciaby bola efektívnejšia, než to, ak by ECB prijímala jednotlivé oparenia postupne. Väčšina analytikov počíta s tým, že Rada guvernérov na svojom najbližšom zasadnutí 12. septembra schváli balík stimulov.Vo vyhlásení rady po poslednom zasadnutí sa uvádzalo, že je rozhodnutá konať, aby zvýšila infláciu, a že je pripravená použiť všetky dostupné nástroje, ak sa situácia v eurozóne nezlepší.Ekonomika eurozóny v 2. štvrťroku medzikvartálne vzrástla len o 0,2 %, pričom Nemecko, ktoré je najväčšou ekonomikou regiónu, zaznamenalo pokles a zrejme smeruje do recesie.