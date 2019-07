Ecclestone: Ak by chcel Putina niekto zastreliť, postavím sa pred neho

Bernie Ecclestone, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. júla (TASR) - Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone uviedol, že ak by chcel niekto zastreliť ruského prezidenta Vladimira Putina, ochránil by ho vlastným telom, pretože je to "dobrý človek". Napísala to v utorok na svojej stránke spravodajská televízia Sky News.povedal bývalý šéf F1 v rozhovore pre denník The Times s tým, že Putin je dobrý človek.dodal 88-ročný Ecclestone.Podľa Ecclestona by mal Putin stáť na čele Európy a anexia Krymu bola len "aktom znovuzjednotenia Ruska.povedal Ecclestone.dodal bývalý bos F1.Ecclestone tiež povedal, že ruský prezident nemá nič spoločné s pokusom o vraždu bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, ktorých sa vlani v marci v anglickom meste Salisbury pokúsili otráviť nervovoparalytickou látkou novičok vyrobenou v Rusku. Podľa Ecclestona bol Putin "príliš zaneprázdnený" na to, aby sa útokom na Skripaľa zaoberal.