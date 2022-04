EcoBubble. Prekvapivá funkcia práčok, ktorá vám ušetrí stovky eur

Inteligentná domácnosť

Výhodou celého ekosystému Samsung je prepojiteľnosť všetkých zariadení a vytvorenie tzv. inteligentnej domácnosti. Práčky Samsung s funkciou EcoBubble viete ovládať aj prostredníctvom smartfónov Samsung (napr. Galaxy S22) či kontrolovať stav prania na obrazovkách televízorov Samsung Neo QLED.





Pranie šetrné k potlačiam a vodovzdornému oblečeniu

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - EcoBubble je unikátna technológia vynájdená spoločnosťou Samsungu, ktorá najprv rýchlo vytvorí zmes vody a pracieho prášku, do ktorej vháňa vzduch, preto vzniká počas pracieho cyklu hustá pena. Napenený prací roztok preniká do bielizne rýchlejšie ako bežný roztok a účinne odstraňuje zašpinenie. Súčasne kyslík zo vzduchu urýchľuje a zlepšuje prací proces aj s menším množstvom pracieho prášku. Preto je možné prať v studenej vode rovnako účinne ako pri použití teplej vody. Studená voda je jemná k bielizni a chráni práve napríklad textílie odpudzujúce vodu. Účinné pranie tak možno zvládnuť už pri teplote vody 20 °C. Vďaka tomu je zároveň šetrná k životnému prostrediu aj vašej peňaženke. Účinné pranie v studenej vode je dôležité pri textíliách odpudzujúcich vodu, najmä pri outdoorovom oblečení, ktoré sa praním v teplej vode ničí.Výhoda napenenia je pri praní v práčkach s technológiou EcoBubble zásadná: zvyšuje účinnosť pracieho prostriedku, ktorý vďaka nemu nielen začne pôsobiť pri nižšej teplote, ale navyše rýchlejšie a rovnomernejšie preniká do látky. Ľahko zašpinené alebo spotené oblečenie je tak možné vyprať aj v studenej vode a ušetrí sa tak nielen textília, energia, ale aj prací prášok. Navyše je takto možné prať aj bielizeň s citlivou povrchovou úpravou, rôznymi potlačami, a podobne. Pena totiž znižuje trenie, čím zabraňuje poškodeniu povrchu.Technológiou EcoBubble sú vybavené úzke parné práčky Samsung série WW4600R, parné práčky sérií WW5000T a WW6000T, a parné práčky QuickDrive sérií WW7000T a WW8000T. Posledné menované sa potom môžu pochváliť funkciami rýchleho prania, kedy je možné jeden prací cyklus skrátiť až na rekordných 39 minút. Navyše sú vybavené špeciálnymi druhými dvierkami AddWash, ktorými je možné k pranej bielizni kedykoľvek počas pracieho cyklu doplniť zabudnutý kus oblečenia bez toho, aby sa musela práčka vypínať.Samsung ponúka na slovenskom trhu prostredníctvom svojho e-shopu samsung.sk celkovo 20 modelov parných práčok s technológiou EcoBubble , ktorých odporúčaná maloobchodná cena začína na 399 €.Informačný servis