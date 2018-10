Ecofin odobril návrh na nižšiu alebo nulovú DPH pre elektronické knihy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Brusel/Luxemburg 2. októbra (TASR) - Ministri financií EÚ (Ecofin) v utorok na zasadnutí v Luxemburgu prijali návrh, ktorý umožní členským štátom EÚ stanoviť nízke alebo nulové daňové sadzby na elektronické knihy a iné elektronické publikácie.V súčasnosti sa daň z pridanej hodnoty (DPH) medzi tlačovými a elektronickými publikáciami líši od jednej členskej krajiny ku druhej. Minimálna DPH na tlačené výrobky je 5 % v porovnaní so sadzbou 15 % na digitálne produkty.Podľa plánu, s ktorým prišla Európska komisia, by členské štáty mali možnosť stanoviť nižšie alebo nulové sadzby na elektronické publikácie., uviedol rakúsky minister financií Hartwig Löger v správe pre médiá. Löger zároveň upozornil, že schválený návrh by sa mohol ukázať ako účinný spôsob boja proti podvodom v oblasti DPH.Rakúsko, ktoré je v súčasnosti predsedníckou krajinou v Rade EÚ, bolo jedným z kľúčových podporovateľov tohto plánu.Ministri financií sa v Luxemburgu dohodli aj na ďalších štyroch návrhoch v oblasti DPH. Tie pokrývajú presun zásob cez štátne hranice, identifikačné čísla pre zákazníkov pri platbe DPH, spracovanie DPH pri reťazových obchodoch a dôkazy o dodávkach v rámci EÚ.Rada ministrov pripomenula, že širším účelom týchto úprav je zlepšiť harmonizáciu pri výbere DPH v celej EÚ.(spravodajca TASR Jaromír Novak)