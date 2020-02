Eden Hazard sa vracia do zostavy Realu Madrid, nastúpi proti Celte Vigo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2020 (Webnoviny.sk) - Belgičan Eden Hazard chýbal v zostave futbalistov Realu Madrid od novembra pre zranenie členka. Absencia bronzového medailistu z MS 2018 sa už končí, tréner Zinedine Zidane Hazarda zaradil do zostavy na nedeľňajší zápas 24. kola La Ligy proti Celte Vigo Kreatívny stredopoliar sa zranil 26. novembra 2019 v zápase Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain . So spoluhráčmi začal trénovať už pred dvoma týždňami, ale tréner ho zaradil do zostavy až teraz. "Nastal čas. aby sa vrátil. Všetci vieme, čoho je schopný a čo môže priniesť do hry nášho mužstva," skonštatoval Zidane.Real Madrid je na čele La Ligy s rovnakým počtom bodov ako FC Barcelona . "Biely balet" však má nedeľňajší zápas k dobru.