EDF sa dohodla na kúpe Pivot Power, špecialistu na batérie

Paríž 4. novembra (TASR) - Francúzska štátna energetická skupina EDF sa dohodla na kúpe britského startupu Pivot Power, ktorý sa špecializuje na skladovacie batérie a infraštruktúru pre nabíjanie elektromobilov. Oznámila to spoločnosť EDF.Francúzska skupina však nezverejnila finančné podmienky akvizície, uviedla len, že dohoda by jej mala pomôcť stať sa lídrom v rýchlo rastúcom odvetví skladovacích batérií.Startup Pivot Power hľadá prostriedky na umiestnenie batérie schopnej dodávať 50 megawattov energie na podporu stoviek rýchlych nabíjačiek pre elektromobily, čo by mohlo byť vhodné pre veľké maloobchodné a logistické centrá a garáže autobusov.Prevzatie spoločnosti Pivot Power nasleduje po septembrovej akvizícii americkej technologickej spoločnosti PowerFlex Systems.