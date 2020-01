Edward Snowden. Prečo obetoval slobodný život?

Za sedem krátkych rokov svojej kariéry som sa zo správy lokálnych serverov vyštveral na pozíciu, kde som navrhoval a zavádzal systémy globálnych rozmerov – z nočného strážnika cintorína som sa stal strážcom univerzálneho kľúča v paláci tajomstiev.

Edward Snowden v roku 2013 šokoval svet.

Ako príslušník CIA a NSA zverejnil informácie o budovaní systému schopného zaznamenať každý telefonát, textovú správu či e-mail. Výsledkom by bol zlom v dejinách špionáže.

Po rokoch v ruskom exile napísal knihu Trvalý záznam , ktorá teraz vychádza v slovenčine vo vydavateľstve Ikar.

Opisuje svoje detstvo, keď prvý raz doma hackol čas, lebo sa mu nechcelo ísť spať. Ako sa zoznamoval s prvými hrami, pripíjanie na internet cez telefón, zoznamky ako HotOrNot, alebo tzv. bébéesky, čo boli v podstate praveké internetové fóra.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Vlado Kobielsky:



Autobiografia Trvalý záznam zachytáva Snowdenovo detstvo v idylickom prostredí amerického predmestia aj roky v tajných službách CIA a NSA. Je výnimočným svedectvom bystrého mladého muža, ktorý vyrástol na internete a nakoniec sa stal jeho svedomím.

Rozhodol sa vzdať normálneho života a slobody. „Nič nie je náročnejšie ako život s tajomstvom, o ktorom nesmiete hovoriť,“ tvrdí v knihe.

Až po dočítaní si možno uvedomíte, ako veľmi riskoval a čo všetko stratil...

Krátky úryvok z knihy Trvalý záznam :

Prezradím vám jednu vec, ktorú si v tom čase neuvedomovala dezorganizovaná CIA, ani žiadny iný veľký americký zamestnávateľ okrem firiem zo Silicon Valley: zamestnanec zodpovedný za počítače vie všetko, respektíve, môže sa všetko dozvedieť. Čím vyššiu funkciu má a čím viac systémových oprávnení mu udelili, tým ľahšie sa dostane prakticky ku každému bajtu digitálneho bytia svojho zamestnávateľa. Samozrejme, nie každý je taký zvedavý, aby túto výsadu využíval, a nie každého k jej využívaniu vedie čistá zvedavosť. Moje výpravy do systémov CIA však boli prirodzeným pokračovaním mojej detskej túžby pochopiť, ako veci fungujú, ako do seba zapadajú jednotlivé súčasti mechanizmu a vytvárajú jeden celok. A vzhľadom na moju oficiálnu funkciu, oprávnenia systémového administrátora a technickú zdatnosť, ktorá mi umožňovala tieto oprávnenia naplno využiť, som sa dozvedel všetko, čo som chcel, a ešte aj čosi navyše. Ak vás to zaujíma: Áno, ľudia naozaj pristáli na Mesiaci. Klimatická zmena sa naozaj deje. Chemtrails je hlúposť.

Milan Buno, knižný publicista