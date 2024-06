Efektívne hodnotiace pohovory a komunikačné tréningy zabezpečia zdravé pracovné prostredia a predídu šikane (video)

Hodnotiace pohovory

Kľúčové je neustále komunikovať

20.6.2024 (SITA.sk) - Efektívne hodnotiace pohovory a komunikačné tréningy sú kľúčové pre udržanie zdravého pracovného prostredia a prevenciu šikany . Možnosti navrhol manažérsky kouč a školiteľ Alexander Birčák v rozhovore pre tlačovú agentúru SITA.„Hodnotiace pohovory sú dôležitá príležitosť, kedy manažér môže so svojimi podriadenými diskutovať o veciach, ktoré fungujú, ale aj o tých, ktoré nefungujú. To je šanca upozorniť na neprimerané správanie kolegov," uviedol odborník na šikanu na pracovisku Alexander Birčák.Zdôrazňuje však, že hodnotiace pohovory nemajú byť len formálnym cvičením. „Reálne hodnotiace pohovory nie sú tie, ktorými si len odškrtneme povinnosť, ale také, ktoré vytvárajú priestor pre otvorenú diskusiu," povedal.Účinným spôsobom, ako prechádzať nezdravým vzťahom, sú však aj tréningy a školenia zamerané na komunikačné schopnosti, zvládanie negatívnych emócií, úzkosti a hnevu.„Spätnú väzbu často vnímame ako kritiku, pretože naša kultúra je viac zameraná na deštruktívnu spätnú väzbu. Je nevyhnutné naučiť sa dávať aj konštruktívnu spätnú väzbu," dodal odborník.Podporu zdravého pracovného prostredia možno podľa Birčáka dosiahnuť aj pravidelnou komunikáciou firemných plánov a zámerov.„Komunikácia nie je nemenná, podlieha prirodzenému rozkladu. Preto je kľúčové neustále komunikovať a rozširovať komfortnú zónu zamestnancov, vytvárať im istotu a podporu," vysvetlil manažérsky kouč. Opakovanie je podľa jeho slov dôležitým nástrojom na udržanie zdravého prostredia.„Je potrebné zaviesť rutiny a opakovať dôležité informácie. Napríklad, ako všetci na Slovensku vedia, že 24. decembra sú Vianoce? Pretože sa to každý rok opakuje, aj vo firmách je potrebné opakovane zdôrazňovať dôležité hodnoty a postupy," uzavrel Alexander Birčák.