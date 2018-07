EFSI za tri roky zmobilizoval 335 miliárd eur, čo zvýšilo HDP EÚ

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. júla (TASR) - Európsky fond pre strategické investície (EFSI) od júla 2015 zmobilizoval dodatočné investície v krajinách EÚ vo výške 335 miliárd eur. Uviedla to v stredu Európska komisia (EK) a upozornila, že Junckerov plán má vplyv na hospodárstvo Únie a zrevolucionalizoval spôsob financovania inovácií v Európe.V správe exekutívy EÚ sa konštatuje, že Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) splnili svoj záväzok zmobilizovať 315 miliárd eur vo forme dodatočných investícií v rámci Investičného plánu pre Európu, známeho aj ako Junckerov plán. S podporou rozpočtovej záruky EÚ a z vlastných zdrojov skupiny EIB bolo schválených 898 operácií, v prípade ktorých sa očakáva spustenie investícií vo výške 335 miliárd eur vo všetkých 28 členských štátoch Únie. Ide o vyššiu sumu, ako bol cieľ z roku 2015 - 315 miliárd eur.EFSI bol v roku 2015 zriadený s cieľom pomôcť preklenúť investičnú medzeru, ktorá vznikla v dôsledku predošlej finančnej a hospodárskej krízy.Podľa predpokladov eurokomisie z lepšieho prístupu k financovaniu bude mať prínos 700.000 malých a stredných podnikov. Vzhľadom na úspech EFSI sa vlani Európska rada a Európsky parlament dohodli predĺžiť jeho trvanie a zvýšiť jeho kapacitu na 500 miliárd eur do konca roka 2020. Výpočty EK ukazujú, že v dôsledku Junckerovho plánu sa HDP EÚ zvýšil o 0,6 % a do roku 2020 má narásť o 1,3 % a vytvoriť 1,4 milióna pracovných miest.uviedol Juncker v správe pre médiá.Prezident EIB Werner Hoyer skonštatoval, že sa podarilo dokázať to, čo mnohí ešte pred tromi rokmi považovali za nemožné.upozornil Hoyer. Podľa jeho slov posledné tri roky zmenili spôsob, akým Európa financuje svoje priority a dodal, že mnohí ľudia teraz považujú Junckerov plán za vzor víťaza,Komisia pripomenula, že aj vďaka tomuto plánu sa v EÚ podarilo pripojiť ďalších 15 miliónov domácností k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu, bolo postavených alebo renovovaných viac ako 500.000 jednotiek sociálneho a cenovo dostupného bývania, 30 miliónov Európanov využíva zlepšené služby zdravotnej starostlivosti, 95 miliónov cestujúcich ročne využíva lepšiu železničnú a mestskú infraštruktúru a okolo 7,4 milióna domácností je zásobovaných energiou z obnoviteľných zdrojov.(spravodajca TASR Jaromír Novak)