Egypt je po víťazstve nad Ugandou víťazom A-skupiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Africký pohár národov

A-skupina:



Káhira



Uganda - Egypt 0:2 (0:2)



Góly: 35. Salah, 45.+1 Elmohamady





Káhira



Zimbabwe - DR Kongo 0:4 (0:2)



Góly: 34. a 65. Bakambu, 4. Boligni, 78. Assombalonga

Tabuľka:



1. Egypt 3 3 0 0 5:0 9*



2. Uganda 3 1 1 1 3:3 4*



3. DR Kongo 3 1 0 2 4:4 3



4. Zimbabwe 3 0 1 2 1:6 1



*-postup do osemfinále

Káhira 1. júla (TASR) - Futbalisti domáceho Egypta zvíťazili vo svojom treťom zápase na Africkom pohári národov nad Ugandou 2:0 a ako víťaz skupiny bez stratu bodu postúpili do osemfinále z prvého miesta v A-skupine. Gólovo sa presadili legionári z Premier League, skóre otvoril Mohamed Salah z FC Liverpool a na konci prvého polčasu pridal druhý gól Ahmed Elmohamady z Aston Villy. Do osemifinále postúpila aj Uganda.V druhom zápase skupiny DR Kongo zdolalo vysoko Zimbabwe 4:0 a v tabuľke skončilo na 3. mieste. Musí si však počkať, či mu to bude stačiť na prienik do vyraďovacej fázy z tabuľky tretích.