Egypt otvoril hraničný priechod s pásmom Gazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 2. júla (TASR) - Egyptské úrady otvorili v pondelok hraničný priechod s palestínskym pásmom Gazy, ktorý bol zatvorený tri dni.Ako informovala egyptská agentúra MENA, egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí nariadil otvoriť hraničný priechod Rafah v oboch smeroch, aby mohli pacienti z Gazy ísť liečiť do zahraničia.MENA však neuviedla, že ako dlho zostane priechod, ktorý ako jediný spája blokované pásmo Gazy s vonkajším svetom, otvorený.Jedenásť rokov trvajúca izraelská blokáda pásma Gazy vyčerpala ekonomiku tejto pobrežnej enklávy a pripravila jej približne dva milióny obyvateľov o mnohé základné komodity.Egyptský prezident v polovici mája nariadil otvorenie priechodu Rafah počas celého moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Sísí uviedol, že chce týmto spôsobomEgyptská hranica s týmto palestínskym územím je väčšinu roka uzavretá. Priechod Rafah sa však v pravidelných intervaloch otvára, hoci zvyčajne len na niekoľko dní.V pásme Gazy vládne palestínske radikálne hnutie Hamas, ktoré však nekontroluje najdôležitejšie hraničné priechody do tejto enklávy: Rafah s Egyptom a Erez s Izraelom. Kontrolu nad nimi Hamas - v rámci dohody o zmierení - odovzdal koncom minulého roka Palestínskej samospráve so sídlom v Predjordánsku.Egypt uzavrel hraničný priechod Rafah po útokoch na egyptské bezpečnostné zložky na Sinajskom polostrove, ktoré sa vystupňovali v roku 2013. Egyptskí predstavitelia pripísali zodpovednosť za niektoré z týchto útokov palestínskym militantom.