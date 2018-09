Egypt v boji proti ozbrojencom z Islamského štátu vyzbrojuje beduínov

Beduín, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 27. septembra (TASR) - Egyptská armáda začala v rámci boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) s vyzbrojovaním členov beduínskych kmeňov v severnej a strednej časti Sinajského polostrova. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Ozbrojení beduíni hliadkujú v oblasti, ktorá je už niekoľko rokov dejiskom krvavého konfliktu s militantmi napojenými na IS, pôsobiacimi na Sinaji. Príslušníci beduínskych kmeňov tvrdia, že ich znalosti im ako miestnym obyvateľom poskytujú v tomto boji výhodu.Egyptská armáda však zatiaľ vyzbrojovanie beduínov a ich využívanie ako bojovej sily verejne nepriznala. Uviedla len, že spolupracujú a poskytujú informácie. V minulosti boli egyptské bezpečnostné zložky opatrné v súvislosti s poskytovaním zbraní beduínom vzhľadom na dlhodobé napätie s príslušníkmi týchto kmeňov.Najnovší posun môže byť podľa AP pokusom dostať miestne obyvateľstvo na Sinaji viac na stranu egyptskej vlády v boji proti militantom napojeným na IS.