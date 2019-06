EH 2019: Gelle a Botek chceli medailu: Zase nám to ušlo o kúsok

Na snímke slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle a Adam Botek. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Minsk 26. júna (TASR) - Slovenskí rýchlostní kanoisti Peter Gelle s Adamom Botekom sa zhodli, že ak by zajazdili rovnako ako v rozplavbách, v stredu by na II. európskych hrách oslavovali medailový úspech. Finálová jazda sa im však vydarila o čosi menej a nakoniec z toho bolo 5. miesto. Za pódiom pritom zaostali len o 315 tisícin sekundy.V utorok svoju rozplavbu vyhrali s pohodlným sekundovým náskokom pred loďou Talianska. Dosiahli čas 3:08,032 min, v druhej rozplavbe boli rýchlejší iba víťazní Nemci, no i to len o necelú pol sekundu. Aj preto si Slováci na medailu. "posťažoval sa Gelle.Starší z dvojice si myslí, že ak by predviedli rovnaký výkon ako v rozjazde, všetko mohlo byť inak.Gelle však nebol príliš sklamaný, dôležitejšie preteky tento rok ešte len prídu a stredajší výkon naznačil dobrú formu. "Aj Botek dostal po rozplavbách medailové chúťky.Najdôležitejší štart tento rok čaká "kádvojku" na augustových (21.-25.) majstrovstvách sveta v maďarskom Szegede, kde sa už budú rozdeľovať miestenky na budúcoročné olympijské hry v Tokiu. "uviedol Gelle.Problém však môže nastať inde. Botek totiž okrem K2 jazdí spolu so Samuelom Balážom, Erikom Vlčekom a Csabom Zalkom aj v K4, v ktorej ho vo štvrtok čaká finále na 500 m. Na európskych hrách sa obe disciplíny dajú skĺbiť, no na MS to tak s najväčšou pravdepodobnosťou nebude. Zatiaľ tak nie je jasné, v ktorej sa predstaví.zamyslel sa. Botek zatiaľ netuší, v ktorej lodi v Szegede nastúpi.Peter Gelle by bol najradšej, keby s ním zostal v debli.Všetko by sa mohlo rozhodnúť už na budúci týždeň na domácej kvalifikácii na Zemníku.dodal Gelle.