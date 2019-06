EH 2019: Petrušová naháňa Vlčeka: Limity neexistujú

Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Mariana Petrušová získala bronz v K1 na 5000 m na II. európskych hrách v Minsku 27. júna 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Minsk 28. júna (TASR) - Na tréningoch naháňa Erika Vlčeka a na veľkých podujatiach už začala medaily. Slovenskej kanoistike vyrastá nová hviezdička, Mariana Petrušová prekvapila na II. európskych hrách v Minsku, keď si na päťkilometrovej trati vybojovala bronzovú medailu.Len devätnásťročná pretekárka sa venuje kanoistike od jedenástich rokov, vlani v lete sa pridala do komárňanskej skupiny trénera Petra Likéra, v ktorej trénujú olympijskí medailisti Erik Vlček i Juraj Tarr a spolupracujú s ňou napríklad mladší členovia súčasnej K4-ky Adam Botek, Csaba Zalka a Samuel Baláž. V skupine je jediná žena, no nemá žiadne úľavy a musí si všetko poriadne oddrieť.povedala.Petrušová sa momentálne zameriava najmä na dlhšie trate. V Minsku získala už druhú medailu na významnom podujatí, pred mesiacom si vybojovala na 5000 m trati na Svetovom pohári v Poznani tiež bronzovú priečku.uviedla mladá pretekárka.V budúcnosti chce presedlať na kratšie trate, keďže 5000-ka ani 1000-ka nie sú v K1 olympijské disciplíny a účasť pod piatimi kruhmi je pre každého najväčšia výzva.Tréner Likér si uvedomuje, že budúcoročné olympijské hry v Tokiu sú pre mladú pretekárku príliš skoro, no na tých ďalších a hlavne tých v roku 2024 by mohla zažiariť.Prácu svojej zverenky si zatiaľ veľmi pochvaľuje.pochvaľoval si. Jej silná stránka je najmä vo veľkom odhodlaní a v tom, že sa nikdy nevzdáva.dodal Likér.